Минуло 5 лет со дня освобождения Гадрута от оккупации

Сегодня отмечается пятая годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Report напоминает, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года.

Операция по освобождению Гадрута стала одной из решающих в войне, во многом предопределив ее исход. Пока противник ожидал продвижения азербайджанских войск к Шуше по другому маршруту, они освободили Гадрут и затем начали продвигаться в направлении города. Поэтому гадрутские бои сыграли ключевую роль в освобождении города Шуша.

С 7 октября в районе шли ожесточенные бои. Уже 9 октября Азербайджанская армия установила контроль над стратегически важными высотами и селами, расположенными вблизи Гадрута. В тот же день, наряду с самим поселком Гадрут, были освобождены села Чайлы (Тертер), Юхары Гюзляк и Горазылы (Физули), Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы (Джебраил) и Сор (Ходжавенд).

16 марта 2021 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Гадруте и выступил с обращением.