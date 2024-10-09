Минуло 4 года со дня освобождения Гадрута от оккупации

Сегодня – четвертая годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Сегодня – четвертая годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Report напоминает, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года.

Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны. Потому что именно после освобождения Гадрута азербайджанская армия взяла курс на Шушу. Бои за Гадрут сыграли огромную роль в освобождении города Шуша, потому что враги ждали азербайджанских военных в Шуше с другого направления.

Таким образом, с 7 октября начались тяжелые бои, а 9-го октября азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты, расположенные вблизи поселка. Гадрут был освобожден. В этот же день от вражеской оккупации были освобождены села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур.

16 марта 2021 года президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял государственный флаг в поселке Гадрут.