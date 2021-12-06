Минуло 33 года с депортации азербайджанцев из Армении

5 декабря минуло 33 года с последней депортации азербайджанцев с земель их предков из нынешней Армении.

5 декабря минуло 33 года с последней депортации азербайджанцев с земель их предков из нынешней Армении.

Как сообщает Report, в связи с этим Общество беженцев Азербайджана и Община Западного Азербайджана провели мероприятие.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, ученые, члены общины, представители зарубежных стран.

Сначала участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Председатель общины, депутат Азиз Алекперли рассказал о совершенном армянами геноциде в отношении наших соотечественников в Западном Азербайджане, о причинах, приведших к депортации азербайджанцев в 1988 году: "После победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева перед нами открылись новые перспективы. Достигнутая победа обеспечит возвращение вынужденных переселенцев не только на освобожденные от оккупации территории, но и заложит основу нашего возвращения на наши родные земли Западного Азербайджана".

Он напомнил, что в этот день 33 года назад азербайджанцы провели митинги в Гёйче, Ведибасаре, Зангибасаре, Агбабе, протестуя против притязаний армян на Карабах: "Мы морально не имеем права забыть историю".

Председатель общины привел цифры и факты касательно этой депортации, свидетельствующие о зверстве армян: "Около 300 тысяч наших соотечественников были насильно изгнаны из родных земель, более 200 - зверски убиты, более 400 человек ранены, дома и имущество многих были сожжены, а те, что уцелели, армяне захватили. Более 300 мечетей, очагов, святынь, более 500 кладбищ стерты с лица земли. Бесчисленные исторические памятники арменизированы или уничтожены.

По нашим подсчетам, общий материальный ущерб, нанесенный нашим соотечественникам, изгнанным из Армении в 1988 году, составил более 20 миллиардов долларов. Спустя 33 года, по международным оценкам, эта цифра составляет 1 триллион долларов. Размер же морального ущерба, нанесенного нашим соотечественникам, неизмерим".

На мероприятии также выступили первый заместитель председателя Общины Западного Азербайджана Мирфаик Миргейдарли, председатель Женского совета Общины Телли Панахгызы, профессор Афтандил Агбаба, преподаватель БГУ Сона Черкез, сотрудница Аппарата омбудсмена Азербайджана Азада Новрузова, активист общины по Сумгайыту Явер Гулиев и др.