Минул год со дня совершения армянами террористического акта в Барде

Год назад вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе Отечественной войны, целью которого были мирные жители. По сообщению Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ра

Год назад вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе Отечественной войны, целью которого были мирные жители.

Как напоминает Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное далеко от зоны боевых действий.

В результате погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу, Искендерова Айсу Ровшан гызы, 2013 года рождения, 14 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела было полностью разрушено несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

Отметим, что Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12, 100.2 и другим статьям Уголовного Кодекса.