Минул год со дня освобождения Губадлы

Проходит год со дня освобождения от оккупации города Губадлы.

Проходит год со дня освобождения от оккупации города Губадлы.

Как напоминает Report, в результате начавшегося 27 сентября 2020 года контрнаступления Азербайджанской армии 25 октября 2020 года был положен конец оккупации города Губадлы.

Азербайджанская армия, продолжив успешные операции, 23 октября вошла на территорию Губадлинского района и начала зачистку населенных пунктов от армянских оккупантов.

В этот день были освобождены от оккупации населенные пункты Губадлинского района - Зиланлы, Кюрд Махрузлу, Муганлы и Алагуршаг.

25 октября - на 29 день Отечественной войны Азербайджанская армия освободила от оккупации город Губадлы и еще несколько сел района.

Новость об освобождении от оккупации города Губадлы Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил 25 октября на своей официальной странице в Twitter: "Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".

А 26 октября глава государства в обращении к народу обнародовал количество вражеской военной техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея за почти 30-дневный период со дня начала войны.

Губадлинский район, расположенный между Зангезурским и Карабахским хребтами, был создан в качестве административной единицы в 1933 году.

До оккупации (31 августа 1993 год) население района составляло 29 903 человек. В настоящее время население района составляет около 38 тысяч. Уцелевшие жители района в настоящее время проживают в 47 регионах страны. Во время обороны района героически погибли 283 добровольца, из них 7 человек удостоены звания Национального героя Азербайджана.

На территории района было 13 160 га лесных угодий, состоящих из различных видов деревьев. В районе в качестве памятников природы охранялись более 10 редких деревьев. В Губадлинском государственном заповеднике с площадью 20 тыс. га, расположенном на высоте 1600 метров от уровня моря и обладающим богатой флорой и фауной, под охраной находилось множество редких и исчезающих видов животных и птиц.

В Губадлинском районе находились запасы эксплуатируемого месторождения Гаджилы туф, объемы которого составляли 6 247 тыс. куб.м, пригодного для производства камня-кубика, глиняные месторождения деревни Ханлыг, запасы которого составляли 990 тыс. куб.м, пригодного для строительства, месторождение цветных камней и камней для украшения Эйвазлы (агат) с запасами в 1,1 тыс.тонны и находящиеся на берегу реки Хакари запасы подземных питьевых вод запасом в 84 тыс. куб.м.

На территории района армянскими оккупантами были уничтожены леса, охватывающие огромные площади и состоящие из дорогих пород деревьев, обладающие большими запасами земные недра, использованы огромные водные запасы, богатые минеральными веществами, разрушены прекрасные природные уголки, отличающиеся своей неповторимой флорой и фауной.