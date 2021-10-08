Минская группа ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют передачу Азербайджаном Еревану армянского военнослужащего.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении от сопредседателей.
Так, сопредседатели Минской группы (Эндрю Шефер из США, Стефан Висконти из Франции и Игорь Ховаев из России) недавно выступили с заявлением о договоренностях между Азербайджаном и Арменией.
В заявлении отмечается, что сопредседатели встретились в Женеве 7 и 8 октября с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранде и вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье. На встречах также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Отметив недавнюю конструктивную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе Генассамблеи ООН, сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего. Обсуждались также гуманитарные меры по возможной деэскалации и возвращению пропавших без вести, а также вынужденных переселенцев.