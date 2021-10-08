Минская группа ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют передачу Азербайджаном Еревану армянского военнослужащего.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют передачу Азербайджаном Еревану армянского военнослужащего.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении от сопредседателей.

Так, сопредседатели Минской группы (Эндрю Шефер из США, Стефан Висконти из Франции и Игорь Ховаев из России) недавно выступили с заявлением о договоренностях между Азербайджаном и Арменией.

В заявлении отмечается, что сопредседатели встретились в Женеве 7 и 8 октября с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранде и вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье. На встречах также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Отметив недавнюю конструктивную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе Генассамблеи ООН, сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего. Обсуждались также гуманитарные меры по возможной деэскалации и возвращению пропавших без вести, а также вынужденных переселенцев.