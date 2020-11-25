Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения 10 ноября, сегодня, 25 ноября, части азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджара

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения 10 ноября, сегодня, 25 ноября, части азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района. Первоначально это событие было назначено на 15 ноября. Однако по просьбе армянской стороны при посредничестве российской стороны эта дата была передвинута на 10 дней вперед. Сегодня, 25 ноября, в 00:00 части азербайджанской армии вошли в Кельбаджар".

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

"Хочу отметить, что части азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений", - сказал он.