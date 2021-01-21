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Министры иностранных дел Азербайджана и Франции обсудили заявление по Карабаху

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции обсудили заявление по Карабаху Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом
Карабах
21 января 2021 г. 23:35
Министры иностранных дел Азербайджана и Франции обсудили заявление по Карабаху
Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о выполнении заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и подчеркнута важность продолжения диалога в этой сфере.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa XİN başçıları Qarabağ bəyanatını müzakirə etdilər

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