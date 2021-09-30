МИД РФ: Москва делает акцент на реализацию трехсторонних договоренностей

"В своих усилиях Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из имеющихся трехсторонних договоренностей по всем направлениям".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглава департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.
Отвечая на вопрос о годовщине начала Второй карабахской войны, дипломат заявил: "Всецело разделяем чувство скорби родственников и близких сторон конфликта. Исходим из того, что заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года выступают надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем".