МИД РФ: Размещение миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Отмечается, что появление в приграничных районах Армении на армяно-азербайджанской границе представителей Евросоюза способно лишь "привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия".

"Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер миссии ЕС – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - отметили МИД РФ, добавив, что если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в установлении мира на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии.

При этом отмечается, что российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей миссии ЕС "с учетом развития ситуации "на земле".