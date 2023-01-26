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МИД РФ: Размещение миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия

МИД РФ: Размещение миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.
Карабах
26 января 2023 г. 17:21
МИД РФ: Размещение миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия

Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Отмечается, что появление в приграничных районах Армении на армяно-азербайджанской границе представителей Евросоюза способно лишь "привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия".

"Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер миссии ЕС – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - отметили МИД РФ, добавив, что если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в установлении мира на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии.

При этом отмечается, что российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей миссии ЕС "с учетом развития ситуации "на земле".

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Deployment of EU mission in Armenia to exacerbate existing contradictions
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Ermənistanda Aİ missiyasının yerləşdirilməsi mövcud ziddiyyətləri daha da gücləndirəcək”

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