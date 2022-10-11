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МИД РФ: ЕС пытается вклиниться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: ЕС пытается вклиниться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия наблюдает попытки ЕС вклиниться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Карабах
11 октября 2022 г. 18:10
МИД РФ: ЕС пытается вклиниться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия наблюдает попытки Европейского союза вклиниться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос портала news.ru на еженедельном брифинге.

"Мы усматриваем в этом очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей стороны", - заявила Захарова.

Она отметила, что это является решением суверенного государства, как выстраивать свои отношения.

"Мы исходим из того, что единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров. Поддерживаем по этому вопросу регулярные контакты с армянскими и азербайджанскими коллегами", - сказала М. Захарова.

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Aİ-nin mülki missiyası vasitəçilik səylərimizə təzyiq cəhdidir"

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