МИД Азербайджана: Дома в селах Забух и Сус сожжены и разрушены

Дома в селах Забух и Сус Лачинского района сожжены и разрушены армянами.

Как передает Report, об этом написала в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Посмотрите, что осталось в городе Лачин, в селах Забух и Сус после того, как незаконные армянские поселенцы покидают этот район. Дома разрушены и сожжены; леса горят, флора/фауна серьезно повреждена; объекты инфраструктуры разрушены. Так Армения готовится к миру?!",- написала она.