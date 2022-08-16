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МИД Азербайджана: Дома в селах Забух и Сус сожжены и разрушены

МИД Азербайджана: Дома в селах Забух и Сус сожжены и разрушены Дома в селах Забух и Сус Лачинского района сожжены и разрушены армянами.
Карабах
16 августа 2022 г. 14:22
МИД Азербайджана: Дома в селах Забух и Сус сожжены и разрушены
Лейла Абдуллаева

Дома в селах Забух и Сус Лачинского района сожжены и разрушены армянами.

Как передает Report, об этом написала в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Посмотрите, что осталось в городе Лачин, в селах Забух и Сус после того, как незаконные армянские поселенцы покидают этот район. Дома разрушены и сожжены; леса горят, флора/фауна серьезно повреждена; объекты инфраструктуры разрушены. Так Армения готовится к миру?!",- написала она.

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