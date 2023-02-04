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Международные путешественники направились в Шушу, они также побывают на акции экологов

Международные путешественники направились в Шушу, они также побывают на акции экологов Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения Азыхской пещеры направились в Шушу, они также побывают на мирной акции экоактивистов, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
4 февраля 2023 г. 11:26
Международные путешественники направились в Шушу, они также побывают на акции экологов

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения Азыхской пещеры направились в Шушу, они также побывают на мирной акции экоактивистов, протестующих на дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает Report, группа находится в регионе в рамках трехдневного посещения Карабаха и Восточного Зангезура.

В ходе визита группе путешественников предоставится возможность своими глазами увидеть, что на самом деле происходит на Лачынской дороге.

Затем они посетят Шушу, ознакомятся с достопримечательностями города, разрушенного за годы оккупации, расстрелянные памятники, активное строительство и восстановление культурной столицы Азербайджана и, конечно же, побывают на Джыдыр-дюзю.

Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Эта поездка еще раз демонстрирует значительный рост интереса международных путешественников к строительно-восстановительным работам на освобожденных территориях страны, полностью разрушенным за годы почти 30-летней оккупации.

Их также ознакомят с ходом работ по разминированию.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре - в прошлом году.

Нынешняя поездка - 6 по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.

Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.

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Версия на английском языке International travelers leave for Shusha 
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyahətçilər Şuşaya yollanıb

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