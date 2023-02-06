О нас

Международные путешественники из 12 стран побывали на Худаферинском мосту

Международные путешественники из 12 стран побывали на Худаферинском мосту Очередным пунктом назначения для международной группы путешественников из Великобритании, находящейся с трехдневным визитом в Карабахе, стал Худаферинский мост в Джабраильском районе.
Карабах
6 февраля 2023 г. 09:20
Международные путешественники из 12 стран побывали на Худаферинском мосту

Очередным пунктом назначения для находящейся с визитом в Карабахе международной группы путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, стал Худаферинский мост в Джабраильском районе.

Как передает Report, поездка состоялась в рамках трехдневного визита путешественниками в Карабах и Восточный Зангезур.

Гостям была представлена информация об истории Худаферинского моста.

Напомним, что Карабахе и Восточном Зангезуре находится международная группа путешественников. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники 4-6 февраля посещают освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International travelers from 12 countries visit Khudafarin bridge
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilər Xudafərin körpüsündə olublar

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi