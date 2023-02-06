Международные путешественники из 12 стран побывали на Худаферинском мосту

Очередным пунктом назначения для международной группы путешественников из Великобритании, находящейся с трехдневным визитом в Карабахе, стал Худаферинский мост в Джабраильском районе.

Очередным пунктом назначения для находящейся с визитом в Карабахе международной группы путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, стал Худаферинский мост в Джабраильском районе.

Как передает Report, поездка состоялась в рамках трехдневного визита путешественниками в Карабах и Восточный Зангезур.

Гостям была представлена информация об истории Худаферинского моста.

Напомним, что Карабахе и Восточном Зангезуре находится международная группа путешественников. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники 4-6 февраля посещают освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.