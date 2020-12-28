Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными.

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, в результате двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку, а четверо армян - в Ереван.

"Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены в Армению четверо пленных", - сказал Мурадов.