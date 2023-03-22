Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, где продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения медицинского автомобиля российских миротворцев.
Как сообщает освещающий акцию протеста сотрудник Report, медицинский автомобиль беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.
Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей российских миротворцев.