Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, где продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения медицинского автомо

На дороге Ханкенди-Лачын, где продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного движения медицинского автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию протеста сотрудник Report, медицинский автомобиль беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей российских миротворцев.