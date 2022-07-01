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Марков: России выгодно открытие Зангезурского коридора

Марков: России выгодно открытие Зангезурского коридора Открытие Зангезурского коридора значительно увеличит интенсивность транспортных потоков. Оно является весьма выгодным и для России, так как его открытие предполагает, что Турция и Россия будут связаны друг с другом через Азербайджан и Зангезурский коридор
Карабах
1 июля 2022 г. 15:26

Открытие Зангезурского коридора значительно увеличит интенсивность транспортных потоков. Оно является весьма выгодным и для России, так как его открытие предполагает, что Турция и Россия будут связаны друг с другом через Азербайджан и Зангезурский коридор.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Российский политолог рассказал, как изменится ситуация в регионе после создания в регионе международных транспортных коридоров.

"Развитие транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток" позволит в значительной степени улучшить связанность глобальной экономики с прикаспийскими регионами и одновременно позволит Азербайджану получать высокие доходы за счет транзита", - отметил Марков.

Он также отметил, что это поднимет статус Азербайджана на мировой арене, как страны, выступающей лидером столь крупных проектов.

Политолог отметил, что сотрудничество в Каспийском регионе является примером для остальных государств. "Отношения в Каспийском регионе являются образцом для остальных государств. Все эти страны демонстрируют уважение к национальным суверенитетам друг друга и выступают за тесное взаимодействие",- отметил Марков.

Марков подчеркнул, что Азербайджан поддерживает со всеми прикаспийскими регионами хорошие отношения.

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