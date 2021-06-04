Марков: Нужно обращаться в ООН с требованием воздействовать на Армению

Невыдача армянами карт минных полей – грубый срыв мирного соглашения

Необходимо обращаться в Европейский суд по правам человека и ООН с требованием воздействовать на Армению в вопросе выдачи карт минных полей. Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя гибель представителей СМИ Азербайджана в Кельбаджаре при подрыве мины.

"Невыдача армянами карт минных полей – грубый срыв соглашения от 10 ноября прошлого года. Карты минных полей существуют, так как их установка осуществлялась без спешки в течение почти 30 лет. Карты имеются, просто Армения хочет их продать, обменять на что-то. В истории эта торговля уже довела Армению до катастрофы поражения во второй карабахской войне", - заявил С. Марков.

Эксперт уверен, что обращения Азербайджана к международным организациям могут содействовать в получении карт минных полей: "В первую очередь, необходимо обращаться в ООН. Структуры именно этой организации давно и традиционно занимаются разминированием территорий и борьбой с пехотными минами".

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.