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Марков: Азербайджан, создав мощную армию, обеспечил себе историческую победу

Марков: Азербайджан, создав мощную армию, обеспечил себе историческую победу Азербайджан, создав крепкую и стабильную политическую систему, экономику, а также мощную армию, обеспечил себе историческую победу во второй Карабахской войне.
Карабах
27 сентября 2021 г. 16:14
Марков: Азербайджан, создав мощную армию, обеспечил себе историческую победу
Сергей Марков

Азербайджан, создав крепкую и стабильную политическую систему, экономику, а также мощную армию, обеспечил себе историческую победу во второй Карабахской войне.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Трехсторонние соглашения прошлого года стали результатом победоносной для Азербайджана войны. За 20 лет официальный Баку сделал очень многое. Во-первых, была создана мощная и стабильная политическая система, которую обеспечило правительство Азербайджана. Во-вторых, на основе этой политической системы была создана мощная экономика. А уже на основе мощной экономики была создана мощная армия, которая совершила историческую победу во второй Карабахской войне за короткий срок", - заявил российский эксперт.

Он подчеркнул, что главным препятствием на пути к подписанию полноценного мирного договора с Ереваном стали вражеские мысли внутри армянского общества: "Армянское общество не смирилось с этим поражением. Именно оно не позволяет Пашиняну выполнять полностью пункты этого соглашения. Стоит вопрос транспортной коммуникации, передачи карт минных. Президент Азербайджана отмечал, что они верны только на 25% и переданы далеко не все".

По мнению эксперта, Россия делает всё необходимое в вопросе урегулирования ситуации в Карабахе и выразил надежду на то, что ее попытки и усилия будут продолжаться: "Хотелось бы, чтобы Россия продолжала делать всё необходимое в том же духе, только ещё жёстче по отношению к армянской стороне".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Azərbaycan güclü ordu yaradaraq tarixi qələbə qazandı"
Версия на английском языке Markov: Azerbaijan secured historic victory by creating powerful army

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