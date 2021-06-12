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Марков: Армяне раскручивают спираль насилия

Марков: Армяне раскручивают спираль насилия "Проведение вечеров памяти таких людей, как Монте Мелконян, абсолютно недопустимо. Этим возмущена не только азербайджанская общественность, но и российская. Очевидно, что Монте Мелконян вошел в историю как человек, занимающийся подготовкой и организацией
Карабах
12 июня 2021 г. 15:37
Марков: Армяне раскручивают спираль насилия

"Проведение вечеров памяти таких людей, как Монте Мелконян, абсолютно недопустимо. Этим возмущена не только азербайджанская общественность, но и российская. Очевидно, что Монте Мелконян вошел в историю как человек, занимающийся подготовкой и организацией терактов. Мероприятие должно быть отменено, а в отношении всех организаторов мероприятия должны быть предприняты меры со стороны правоохранительных органов и открыто уголовное дело".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя организованный Союзом Армян России вечер памяти Монте Мелконяна.

По словам эксперта, если не удастся остановить проведение таких мероприятий и дальше, то будет расти напряженность между народами: "Если одна из сторон чтит память тех, кто применял массовое насилие по отношению к гражданским людям, то это вызывает подозрение у всех других сторон: и у Азербайджана, и у России, и других стран. Своими действиями армянская сторона прославляет массовые насилия, теракты и предполагает продолжение такого рода деятельности. Это является элементом раскручивания спирали насилия, что недопустимо".

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Версия на английском языке Markov: Armenians unwinding spiral of violence

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