Мамедъяров: Армения не допускала мысли о возможном освобождения земель Азербайджаном

Армения вообще не воспринимала идею о возможности восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, не допускала этого.

Армения вообще не воспринимала идею о возможности восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, не допускала этого.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью медиa-директору Global Media Group Гамиду Гамидову в эфире Baku TV.

«В тот период, когда я общался с ними (армянскими официальными лицами – ред.), они не понимали. Я всем своим визави с армянской стороны говорил, что ты приведешь к тому, что все равно будет война. Даже можем не называть это войной, но будет кризис, управляемый кризис. В итоге так и получилось», - сказал Э.Мамедъяров.

Он отметил, что если первоначально армянская сторона выражала готовность на конструктивные переговоры, то в последующем уже поменяла точку зрения.

"В последние годы они говорили, что мы не сможем это "продать" населению Армении. Они открыто заявляли, что "мы все понимаем, но не сможем это "продать" населению, они не примут", - отметил экс-министр.

Мамедъяров отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ также понимали, что ситуация зашла в тупик.

"Интересный случай произошел, когда я в очередной раз сказал сопредседателям, что все закончится кризисом, один из них воскликнул: "Сделайте кризис, чтобы мы сдвинулись с мертвой точки". Сопредседатели понимали, что они в тупике», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Дипломат заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиевой по итогам Отечественной войны, помимо освобождения оккупированных территорий, вернул самоуважение азербайджанской нации. "Это очень важно психологически. Поверьте мне, как человеку, который находился в прямом контакте с армянской стороной", - подчеркнул он.