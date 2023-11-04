О нас

Махмудов: Необходимо познакомить весь мир с Карабахом, с его прошлым и настоящим

Махмудов: Необходимо познакомить весь мир с Карабахом, с его прошлым и настоящим "Основная цель поездок международных делегаций в Карабах - это показать всему миру правду о регионе".
Карабах
4 ноября 2023 г. 12:05
Махмудов: Необходимо познакомить весь мир с Карабахом, с его прошлым и настоящим

Основная цель поездок международных делегаций в Карабах - это показать всему миру, что здесь произошло, помочь узнать правду о регионе.

Как сообщает из города Шуша корреспондент Report, об этом журналистам сказал один из организаторов сегодняшней поездки, известный азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.

Путешественник рассказал, что в регионе произошли большие изменения со времени победы во Второй Карабахской войне и освобождения ранее оккупированных территорий, ускорились темпы строительно-восстановительных работ.

"Не менее важным является необходимость развивать туристический поток в регион, чтобы познакомить весь мир с Карабахом", - сказал он.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 26 стран.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает в представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani traveler: Karabakh, its past and present should be introduced to world
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı səyyah: “Qarabağı, onun keçmişini və bu gününü dünyaya tanıtmaq lazımdır”

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
28 октября 2023 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi