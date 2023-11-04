Махмудов: Необходимо познакомить весь мир с Карабахом, с его прошлым и настоящим

"Основная цель поездок международных делегаций в Карабах - это показать всему миру правду о регионе".

Основная цель поездок международных делегаций в Карабах - это показать всему миру, что здесь произошло, помочь узнать правду о регионе.

Как сообщает из города Шуша корреспондент Report, об этом журналистам сказал один из организаторов сегодняшней поездки, известный азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов.

Путешественник рассказал, что в регионе произошли большие изменения со времени победы во Второй Карабахской войне и освобождения ранее оккупированных территорий, ускорились темпы строительно-восстановительных работ.

"Не менее важным является необходимость развивать туристический поток в регион, чтобы познакомить весь мир с Карабахом", - сказал он.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 26 стран.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает в представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.