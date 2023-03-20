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Лавров: Трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений

Лавров: Трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений Россия уделит внимание урегулированию ситуации вокруг Карабаха.
Карабах
20 марта 2023 г. 14:43
Лавров: Трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений

Россия уделит внимание урегулированию ситуации вокруг Карабаха.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на двухсторонней встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"У нас нет сомнений, что трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки", - сказал глава российского МИД.

Министр отметил, что Россия готова всячески содействовать открытию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного соглашения.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Üçtərəfli bəyanat bütün qərarların icrası üçün əsas olaraq qalır”
Версия на английском языке Lavrov: Trilateral statement remains key to implementation of all decisions

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