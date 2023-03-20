Лавров: Трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений

Россия уделит внимание урегулированию ситуации вокруг Карабаха.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на двухсторонней встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"У нас нет сомнений, что трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки", - сказал глава российского МИД.
Министр отметил, что Россия готова всячески содействовать открытию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного соглашения.