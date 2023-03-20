Лавров: Трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений

Россия уделит внимание урегулированию ситуации вокруг Карабаха.

Россия уделит внимание урегулированию ситуации вокруг Карабаха.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на двухсторонней встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"У нас нет сомнений, что трехстороннее заявление остается ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки", - сказал глава российского МИД.

Министр отметил, что Россия готова всячески содействовать открытию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного соглашения.