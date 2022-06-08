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Лавров обсудит в Ереване соблюдение трехсторонних договоренностей

Лавров обсудит в Ереване соблюдение трехсторонних договоренностей Глава МИД России Сергей Лавров обсудит со своим армянским коллегой соблюдение договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года.
Карабах
8 июня 2022 г. 13:53
Лавров обсудит в Ереване соблюдение трехсторонних договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению 8-9 июня обсудит соблюдение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.

"Сергей Лавров во время своего визита в Армению встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, с премьер-министром Армении Никол Пашиняном и с президентом Армении Ваагном Хачатуряном . В рамках встречи одним из вопросов обсуждения станет ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией",- заявила она.

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Версия на английском языке Lavrov to discuss compliance with tripartite agreements in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Lavrov İrəvanda üçtərəfli bəyannamənin icrasını müzakirə edəcək

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