Лавров обсудит в Ереване соблюдение трехсторонних договоренностей

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит со своим армянским коллегой соблюдение договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Армению 8-9 июня обсудит соблюдение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.

"Сергей Лавров во время своего визита в Армению встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, с премьер-министром Армении Никол Пашиняном и с президентом Армении Ваагном Хачатуряном . В рамках встречи одним из вопросов обсуждения станет ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией",- заявила она.