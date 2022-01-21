МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы

«Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе».

"Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе".

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в распространенных сегодня ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Отмечается, что все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией должен учитывать интересы сторон: "Россия выступает за то, чтобы все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, действовали не по принципу игры с нулевой суммой, а исходили из интересов сторон и учитывали трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России".

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и большинством государств СНГ, включая Азербайджан: "Мы готовим серию юбилейных мероприятий. Учитывая, что ряд мероприятий будет носить культурно-просветительский характер, исходим из того, что они будут представлять интерес и для общественности".