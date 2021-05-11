Лавров: Ключ к нормализации ситуации в регионе – полное выполнение договоренностей

"Мы благодарны азербайджанской стороне за поддержку российского миротворческого контингента"

"Ключ нормализации дальнейшей обстановки в регионе - полное выполнение достигнутых договорённостей. Они обеспечивают все механизмы предотвращения возобновления боевых действий и разблокировки экономических и коммуникационных связей".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Мы благодарны азербайджанской стороне за поддержку российского миротворческого контингента. Важный вклад в реализацию достигнутых договоренностей вносит трехсторонняя рабочая группа, которая занимается разработкой конкретных планов", - заявил С. Лавров.