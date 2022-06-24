Лавров: Готовы содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Лаврова, в ходе встречи он выразил удовлетворение деятельностью рабочей комиссии по разблокированию связей на Южном Кавказе, а также выразил надежду на скорейшее возобновление работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

"Россия готова оказывать необходимые консультативные услуги. Также готовы содействовать заключению мирного договора между странами", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил приверженность региональному формату "3+3".