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Лавров: Готовы содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Лавров: Готовы содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
24 июня 2022 г. 15:04
Лавров: Готовы содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Лаврова, в ходе встречи он выразил удовлетворение деятельностью рабочей комиссии по разблокированию связей на Южном Кавказе, а также выразил надежду на скорейшее возобновление работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

"Россия готова оказывать необходимые консультативные услуги. Также готовы содействовать заключению мирного договора между странами", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил приверженность региональному формату "3+3".

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Версия на английском языке Russia ready to help Azerbaijan and Armenia sign peace agreement, Lavrov says
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalamasına kömək etməyə hazırıq”

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