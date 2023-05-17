Крневич: Заявление Мишеля говорит о том, что сепаратистские надежды карабахских армян угасли

Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи 14 мая говорит о том, что сепаратистские надежды карабахских армян и их сторонников угасли.

Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи 14 мая говорит о том, что сепаратистские надежды карабахских армян и их сторонников угасли.

Об этом Report заявил директор отдела анализа, исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич.

Пять базовых принципов, на которых должно базироваться будущее мирное соглашение, выдвинутых Азербайджаном в феврале 2022 года, продолжают оставаться исключительной основой переговоров.

"В заявлении было указано, что Алиев и Пашинян подтвердили свою недвусмысленную приверженность Алматинской декларации 1991 года. Прямое упоминание площади обеих стран означает, что Армения признает, что бывшая НКАО является неотъемлемой частью Азербайджана. Это явно означает, что сепаратистские надежды карабахских армян и их сторонников угасли", - сказал он.

По мнению политолога, весь абзац заявления президента Совета ЕС о том, что Баку называет Зангезурским коридором, очень обнадеживает.

"Что еще нуждается в доработке согласно документу, так это некоторые условия - включая таможенные договоренности и конкретный график строительства. Но в документе указано, что Алиев и Пашинян договорились поручить техническим переговорным группам выполнить это. Предположительно, это означает, что Мишель и его команда, а, возможно, и американцы, будут настаивать на том, чтобы Армения не отступала от своих обязательств для достижения реального прорыва в мирном процессе", - отметил Крневич.

Политолог также подчеркнул тот факт, что в заявлении ничего не говорится о Лачынской дороге.

"Я думаю, что это говорит само за себя: Армения не имеет ничего общего с Карабахом. Во-вторых, в заявлении Мишеля также ничего не говорится о каком-либо новом иностранном наблюдательном присутствии на местах, или надзоре, или о чем-либо подобном. Ни в контексте делимитации границы, ни армянского населения Карабаха", - добавил эксперт.

Д.Крневич считает, что разработка Азербайджаном позитивной повестки дня с целью гарантирования прав и безопасности карабахского населения является разумным стандартом, и что ЕС поощряет данную инициативу.

"Я считаю, что все это говорит о том, что мир никогда не был так близок. Однако, многое еще может пойти не так. Предстоящая министерская встреча в Москве - это следующий шаг. Будут и другие, встречи - организованные Брюсселем, и, возможно, американцами. Но, в целом, тенденция положительная", - заключил Дамьян Крневич.