Конференция модели ОИС призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха

Конференция Модели Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха и оказать поддержку правительству Азербайджана в восстановлении территорий.

Конференция модели Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) призвала инвестировать в освобожденные территории Азербайджана в Карабахе и оказать поддержку правительству Азербайджана в восстановлении территорий.

Как передает Report со ссылкой на Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), Конференция модели ОИС, которая симулировала сессию постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС (COMCEC), прошла вчера в Индонезии.

"В итоговой резолюции есть призыв к странам-членам ОИС, международным агентствам развития и международным финансовым институтам инвестировать в освобожденные территории Карабаха и оказать поддержку правительству Азербайджана в деле восстановления разрушенных вследствие армянской агрессии территорий", - говорится в публикации.

Отмечается, что на открытии конференции выступил исполняющий обязанностей директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, который рассказал о важности проведения Модели ОИС как на национальном, так и на международном уровнях. В частности, он отметил, что эта программа играет важную роль в повышении лидерских способностей молодежи в регионе ОИС.

Основными целями данного проекта являются усиление международного сотрудничества среди молодежи в пространстве ОИС, а также оказание помощи руководителям и представителям молодежных организаций в приобретении знаний и опыта в области дипломатии, менеджмента, коммуникации.