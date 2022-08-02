О нас

Конференция модели ОИС призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха

Конференция модели ОИС призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха Конференция Модели Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха и оказать поддержку правительству Азербайджана в восстановлении территорий.
Карабах
2 августа 2022 г. 15:59
Конференция модели ОИС призвала инвестировать в освобожденные территории Карабаха

Конференция модели Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) призвала инвестировать в освобожденные территории Азербайджана в Карабахе и оказать поддержку правительству Азербайджана в восстановлении территорий.

Как передает Report со ссылкой на Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), Конференция модели ОИС, которая симулировала сессию постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС (COMCEC), прошла вчера в Индонезии.

"В итоговой резолюции есть призыв к странам-членам ОИС, международным агентствам развития и международным финансовым институтам инвестировать в освобожденные территории Карабаха и оказать поддержку правительству Азербайджана в деле восстановления разрушенных вследствие армянской агрессии территорий", - говорится в публикации.

Отмечается, что на открытии конференции выступил исполняющий обязанностей директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, который рассказал о важности проведения Модели ОИС как на национальном, так и на международном уровнях. В частности, он отметил, что эта программа играет важную роль в повышении лидерских способностей молодежи в регионе ОИС.

Основными целями данного проекта являются усиление международного сотрудничества среди молодежи в пространстве ОИС, а также оказание помощи руководителям и представителям молодежных организаций в приобретении знаний и опыта в области дипломатии, менеджмента, коммуникации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
2 августа 2022 г. 10:25
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
2 августа 2022 г. 09:52
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
2 августа 2022 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi