Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел и торговли Венгрии Каталин Бихари, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

"Флагманский проект, который у нас реализуется в Азербайджане, связан с энергетикой, но наши компании также готовы инвестировать в инфраструктурные проекты, включая реконструкцию Карабаха. Мы гордимся тем, что являемся партнерами в этом направлении", - подчеркнула Бихари.

Она отметила, что успех экономики Венгрии напрямую зависит от стратегии торговли и инвестиций, а экономическая дипломатия находится в центре внешнеэкономической политики страны. Кроме того, Венгрия активно работает над диверсификацией экспорта и увеличением доли малых и средних предприятий в международной торговле.

По словам Бихари, в прошлом году Венгрия стала третьим по величине инвестором в Азербайджане, что является значительным достижением.