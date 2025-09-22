Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    • 22 сентября, 2025
    • 15:36
    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел и торговли Венгрии Каталин Бихари, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    "Флагманский проект, который у нас реализуется в Азербайджане, связан с энергетикой, но наши компании также готовы инвестировать в инфраструктурные проекты, включая реконструкцию Карабаха. Мы гордимся тем, что являемся партнерами в этом направлении", - подчеркнула Бихари.

    Она отметила, что успех экономики Венгрии напрямую зависит от стратегии торговли и инвестиций, а экономическая дипломатия находится в центре внешнеэкономической политики страны. Кроме того, Венгрия активно работает над диверсификацией экспорта и увеличением доли малых и средних предприятий в международной торговле.

    По словам Бихари, в прошлом году Венгрия стала третьим по величине инвестором в Азербайджане, что является значительным достижением.

