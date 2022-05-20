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Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим

Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим Азербайджан прикладывает много усилий, чтобы превратить Карабах в современную модель для всего региона.
Карабах
20 мая 2022 г. 13:37
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим

Азербайджан прикладывает много усилий, чтобы превратить Карабах в современную модель для всего региона.

Об этом Report заявил канадский эксперт Себастьен Буссуа.

"Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим. Очень важно знать, как будет восстанавливаться этот регион - строительство домов, возвращение сюда людей. Это очень важно, потому что Карабах - очень символический регион, который тесно связан с историей, культурой, поэзией Азербайджана", - заявил Буссуа.

По его словам, очень важно восстановить освобожденные территории и интегрировать их в страну, а потом и в регион. С. Буссуа отметил, что Азербайджан хорошо справляется с этой задачей, восстанавливая дороги, возводя очень современную инфраструктуру, в том числе Международный аэропорт в Физули, реализуя проект "умных городов".

"Карабах может стать связью между прошлым и будущим, чтобы показать, что Азербайджан - лидер в регионе", - заявил канадский эксперт, отметив, что восстановление транспортных коммуникаций послужит на благо всего региона

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Версия на английском языке Canadian expert: Karabakh's past and future associated with Azerbaijan

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