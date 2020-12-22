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Как население Азербайджана относится к российским миротворцам?

Как население Азербайджана относится к российским миротворцам? Лишь 1.0% опрошенных верят, что только российские миротворцы смогут обеспечить мир в регионе
Карабах
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22 декабря 2020 г. 11:34
Как население Азербайджана относится к российским миротворцам?
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Согласно результатам опроса, проведенного Центром социальных исследований Азербайджанской Республики (STM), более половины опрошенных респондентов (54,7%) полагают, что мир в регионе может быть обеспечен как российскими, так и турецкими миротворцами.

Как сообщает Report, по данным опроса, 29.0% респондентов видят в роли гарантов мира в регионе только турецких миротворцев.

4.5% опрошенных считают, что эту миссию по обеспечению мира могут выполнить только международные миротворцы.

Лишь 1.0% опрошенных верят, что только российские миротворцы смогут обеспечить мир в регионе.

35,5% респондентов считают, что ввод российских миротворцев положительно скажется на регионе. В качестве основного мотива 66,8% опрошенных высказались о том, что тем самым будет предотвращена провокация армян против азербайджанцев. 43.2% респондентов отметили, что условия подписанного договора будут выполнены.

44,6% респондентов считают, что прибытие российских миротворцев в регион повлечет за собой негативные последствия. 57.0% населения считают, что незаконная (антиконституционная) деятельность армян будет предотвращена присутствием турецких миротворцев на постах в регионе вместе с российскими миротворцами.

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