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К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников

К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников 09:46
Карабах
14 декабря 2022 г. 10:08
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников

Число участников акции протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжает расти.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, общественные активисты из Баку продолжают прибывать в район проведения акции.

Участники акции скандируют лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и против незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Протестующие заявляют, что продолжат акцию до тех пор, пока на переговоры с ними не приедет командующий российскими миротворческими силами, временно размещенными в некоторых частях Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Number of protesters on Shusha-Khankandi road increasing
Версия на азербайджанском языке Фото Şuşa-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası iştirakçılarının sayı artır

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