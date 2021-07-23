Издающаяся в Лос-Анджелесе газета опубликовала статью о визите глав религиозных общин в Шушу

Статья главы религиозной общины горских евреев Баку Милиха Евдаева о поездке в Шушу в составе делегации руководителей религиозных общин Азербайджана 22 июля 2021 года была опубликована в издающейся в Лос-Анджелесе газете Jewish Journal - одной из крупнейш

Статья главы религиозной общины горских евреев Баку Милиха Евдаева о поездке в Шушу в составе делегации руководителей религиозных общин Азербайджана 22 июля 2021 года была опубликована в издающейся в Лос-Анджелесе газете Jewish Journal - одной из крупнейших еврейских газет США.

Как передает Report, Jewish Journal, издающийся в печатном и электронном формате, является самой читаемой в США еврейской газетой.

Ежемесячно газету читают 4,5 млн читателей (unique visitors).

В статье под названием "Возвращение в азербайджанский Иерусалим через 34 года" автор делится воспоминаниями, что в последний раз посещал Шушу в 1987 году, а до того в качестве сотрудника министерства легкой промышленности Азербайджанской ССР минимум раз в год посещал Шушу. Рассказывая о значимости Шуши, М.Евдаев отмечает, что этот город является культурной столицей Азербайджана и с этой точки зрения имеет для Азербайджана такое же значение, как Иерусалим для Израиля и еврейского народа.

Затем автор рассказывает об истории Шуши, о том, что город был заложен в 1752 году Карабахским ханом Панах Али ханом и превратился в один из основных культурных центров Кавказа.

М.Евдаев подчеркивает, что в советский период и до него армяне жили в мире с азербайджанцами, однако с конца 80-х годов злонамеренная деятельность ультрарадикальных националистов в Армении и армянской диаспоры нарушила этот мир и привела к кровавому конфликту. М.Евдаев доводит до сведения, что в 1992 году Шуша была оккупирована Арменией, оккупированы были 20% суверенной территории Азербайджана, 800 тыс. мирных азербайджанцев были изгнаны из своих домов. М.Евдаев отмечает, что в 2020 году Азербайджан наконец освободил от армянской оккупации свои земли, включая Шушу.

Также автор подробно рассказывает о визите в Шушу делегации руководителей религиозных общин Азербайджана, отметив, что стал свидетелем того, как некогда знакомый город в период оккупации подвергся ужасным разрушениям. Он пишет, что религиозные лидеры совершили молитвы в церквях и мечетях в Шуше, все эти религиозные объекты в настоящее время ремонтируются, отметил М.Евдаев и в данном контексте сообщает о традициях межрелигиозной толерантности в Азербайджане.

В завершение М.Евдаев рассказал о патриотизме и отваге Национального героя Азербайджана еврейского происхождения, погибшего в 1992 году за оборону Шуши Альберта Агарунова и сообщил, что обсуждается вопрос увековечивания памяти А.Агарунова в городе Шуша.