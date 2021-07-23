О нас
Report Georgia
Аудио новости

Издающаяся в Лос-Анджелесе газета опубликовала статью о визите глав религиозных общин в Шушу

Издающаяся в Лос-Анджелесе газета опубликовала статью о визите глав религиозных общин в Шушу Статья главы религиозной общины горских евреев Баку Милиха Евдаева о поездке в Шушу в составе делегации руководителей религиозных общин Азербайджана 22 июля 2021 года была опубликована в издающейся в Лос-Анджелесе газете Jewish Journal - одной из крупнейш
Карабах
23 июля 2021 г. 10:46
Издающаяся в Лос-Анджелесе газета опубликовала статью о визите глав религиозных общин в Шушу

Статья главы религиозной общины горских евреев Баку Милиха Евдаева о поездке в Шушу в составе делегации руководителей религиозных общин Азербайджана 22 июля 2021 года была опубликована в издающейся в Лос-Анджелесе газете Jewish Journal - одной из крупнейших еврейских газет США.

Как передает Report, Jewish Journal, издающийся в печатном и электронном формате, является самой читаемой в США еврейской газетой.

Ежемесячно газету читают 4,5 млн читателей (unique visitors).

В статье под названием "Возвращение в азербайджанский Иерусалим через 34 года" автор делится воспоминаниями, что в последний раз посещал Шушу в 1987 году, а до того в качестве сотрудника министерства легкой промышленности Азербайджанской ССР минимум раз в год посещал Шушу. Рассказывая о значимости Шуши, М.Евдаев отмечает, что этот город является культурной столицей Азербайджана и с этой точки зрения имеет для Азербайджана такое же значение, как Иерусалим для Израиля и еврейского народа.

Затем автор рассказывает об истории Шуши, о том, что город был заложен в 1752 году Карабахским ханом Панах Али ханом и превратился в один из основных культурных центров Кавказа.

М.Евдаев подчеркивает, что в советский период и до него армяне жили в мире с азербайджанцами, однако с конца 80-х годов злонамеренная деятельность ультрарадикальных националистов в Армении и армянской диаспоры нарушила этот мир и привела к кровавому конфликту. М.Евдаев доводит до сведения, что в 1992 году Шуша была оккупирована Арменией, оккупированы были 20% суверенной территории Азербайджана, 800 тыс. мирных азербайджанцев были изгнаны из своих домов. М.Евдаев отмечает, что в 2020 году Азербайджан наконец освободил от армянской оккупации свои земли, включая Шушу.

Также автор подробно рассказывает о визите в Шушу делегации руководителей религиозных общин Азербайджана, отметив, что стал свидетелем того, как некогда знакомый город в период оккупации подвергся ужасным разрушениям. Он пишет, что религиозные лидеры совершили молитвы в церквях и мечетях в Шуше, все эти религиозные объекты в настоящее время ремонтируются, отметил М.Евдаев и в данном контексте сообщает о традициях межрелигиозной толерантности в Азербайджане.

В завершение М.Евдаев рассказал о патриотизме и отваге Национального героя Азербайджана еврейского происхождения, погибшего в 1992 году за оборону Шуши Альберта Агарунова и сообщил, что обсуждается вопрос увековечивания памяти А.Агарунова в городе Шуша.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Jewish Journal publishes article about faith leaders' visit to Shusha
Версия на азербайджанском языке Los Ancelesdə nəşr olunan qəzet dini icma rəhbərlərinin Şuşaya səfərinə dair məqalə dərc edib

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi