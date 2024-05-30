Помощник Генсека ООН: Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода

Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода, который объединяет политическую волю, технологические инновации, вовлечение общественности и международное сотрудничество.

Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода, который объединяет политическую волю, технологические инновации, вовлечение общественности и международное сотрудничество.

Как передает Report, об этом помощник Генерального секретаря, помощник Администратора ПРООН и региональный директор ПРООН по Европе и странам СНГ Ивана Живкович заявила в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

"Азербайджан принял национальную инициативу по достижению ЦУР 18, которая направлена на противоминную деятельность и подчеркивает важность борьбы с загрязнением наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Хотя эта цель и не входит в число 17 целей в области устойчивого развития, она подчеркивает приверженность страны решению конкретных проблем, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами",- сказала она.

По словам Живкович, инновации - ключ к ускорению нашего прогресса.