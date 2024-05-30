О нас

Помощник Генсека ООН: Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода

Помощник Генсека ООН: Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода, который объединяет политическую волю, технологические инновации, вовлечение общественности и международное сотрудничество.
Карабах
30 мая 2024 г. 11:25
Помощник Генсека ООН: Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода

Борьба с минной проблемой требует коллективных действий и целостного подхода, который объединяет политическую волю, технологические инновации, вовлечение общественности и международное сотрудничество.

Как передает Report, об этом помощник Генерального секретаря, помощник Администратора ПРООН и региональный директор ПРООН по Европе и странам СНГ Ивана Живкович заявила в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

"Азербайджан принял национальную инициативу по достижению ЦУР 18, которая направлена на противоминную деятельность и подчеркивает важность борьбы с загрязнением наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Хотя эта цель и не входит в число 17 целей в области устойчивого развития, она подчеркивает приверженность страны решению конкретных проблем, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами",- сказала она.

По словам Живкович, инновации - ключ к ускорению нашего прогресса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Assistant Sec-Gen: Tackling mine problem requires collective action, comprehensive approach
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin köməkçisi: Mina problemi ilə mübarizə kollektiv fəaliyyət və vahid yanaşma tələb edir

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi