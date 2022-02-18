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Итальянский путешественник: Красота природы Кяльбаджара поражает

Итальянский путешественник: Красота природы Кяльбаджара поражает Больше всего поражает красота природы в Карабахе, особенно в Кяльбаджаре.
Карабах
18 февраля 2022 г. 19:28
Итальянский путешественник: Красота природы Кяльбаджара поражает

Больше всего поражает красота природы в Карабахе, особенно в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report , об этом итальянский путешественник Никола Коротелла заявил на пресс-конференции по итогам поездки на освобожденные территории Азербайджана.

По его словам, очень приятно представлять, каким красивым станет регион, когда восстановительные работы там будут завершены.

Он также отметил, что процесс восстановления инфраструктуры безусловно является сложным и долгим, однако это «шанс восстановить все с нуля на высшем уровне».

Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

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