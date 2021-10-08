Исполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы

На Второй аллее шехидов почтена память шехида Рашада Зейналлы, погибшего в Отечественной войне.

На Второй аллее шехидов почтена память шехида Рашада Зейналлы, погибшего в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Мешади Дадаш, имам мечети Гаджи Шахин Гасанли, представители искусств, боевые товарищи шехида, представители общественности.

Представитель УМК Ш. Гасанли рассказал о боевом пути героя-шехида в Отечественной войне: "Победой в Отечественной войне мы обязаны шехидам. Подвиг наших шехидов очень ценится нашим народом, и память о них всегда будет жить в наших сердцах".

Затем посетили могилу шехида.

Рашад Зейналлы, родившийся 21 апреля 1998 года в Баку, получил среднее образование в школе №60. В 2014-2018 годах учился на факультете инженерии приборостроения Азербайджанского Технического университета.

Он был призван на действительную военную службу в 2019 году. Участвовал в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Рашад Зейналлы стал шехидом 8 октября.

За участие в боевых операциях во имя обеспечения территориальной целостности Азербайджана и проявленные личное мужество и отвагу Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева он был посмертно награжден медалями "За освобождение Губадлы", "За освобождение Джебраила", "За отвагу" и "За Родину".