О нас
Report Georgia
Аудио новости

Исполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы

Исполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы На Второй аллее шехидов почтена память шехида Рашада Зейналлы, погибшего в Отечественной войне.
Карабах
8 октября 2021 г. 17:49
Исполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы

На Второй аллее шехидов почтена память шехида Рашада Зейналлы, погибшего в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Мешади Дадаш, имам мечети Гаджи Шахин Гасанли, представители искусств, боевые товарищи шехида, представители общественности.

Представитель УМК Ш. Гасанли рассказал о боевом пути героя-шехида в Отечественной войне: "Победой в Отечественной войне мы обязаны шехидам. Подвиг наших шехидов очень ценится нашим народом, и память о них всегда будет жить в наших сердцах".

Затем посетили могилу шехида.

Рашад Зейналлы, родившийся 21 апреля 1998 года в Баку, получил среднее образование в школе №60. В 2014-2018 годах учился на факультете инженерии приборостроения Азербайджанского Технического университета.

Он был призван на действительную военную службу в 2019 году. Участвовал в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Рашад Зейналлы стал шехидом 8 октября.

За участие в боевых операциях во имя обеспечения территориальной целостности Азербайджана и проявленные личное мужество и отвагу Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева он был посмертно награжден медалями "За освобождение Губадлы", "За освобождение Джебраила", "За отвагу" и "За Родину".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidi Rəşad Zeynallının ölümündən bir il ötür

Самое важное

Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi