Исмаил Ахундов: Имеется 197 неопознанных захоронений времен Первой Карабахской войны

В Баку и других городах и районах имеются 197 неопознанных захоронений, относящихся к Первой Карабахской войне. В свое время были уточнены их GPS-координаты, чтобы они не потерялись, на их месте не выкопали другие могилы или не провели какие-либо строител

В Баку и других городах и районах имеются 197 неопознанных захоронений, относящихся к Первой Карабахской войне. В свое время были уточнены их GPS-координаты, чтобы они не потерялись, на их месте не выкопали другие могилы или не провели какие-либо строительные работы.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, в настоящее время в Баку и других городах и районах Военная прокуратура проводит интенсивные работы в этом направлении: "Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах работ".