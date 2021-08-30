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Исмаил Ахундов: Имеется 197 неопознанных захоронений времен Первой Карабахской войны

Исмаил Ахундов: Имеется 197 неопознанных захоронений времен Первой Карабахской войны В Баку и других городах и районах имеются 197 неопознанных захоронений, относящихся к Первой Карабахской войне. В свое время были уточнены их GPS-координаты, чтобы они не потерялись, на их месте не выкопали другие могилы или не провели какие-либо строител
Карабах
30 августа 2021 г. 12:40
Исмаил Ахундов: Имеется 197 неопознанных захоронений времен Первой Карабахской войны

В Баку и других городах и районах имеются 197 неопознанных захоронений, относящихся к Первой Карабахской войне. В свое время были уточнены их GPS-координаты, чтобы они не потерялись, на их месте не выкопали другие могилы или не провели какие-либо строительные работы.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, в настоящее время в Баку и других городах и районах Военная прокуратура проводит интенсивные работы в этом направлении: "Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах работ".

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Версия на английском языке Ismayil Akhundov: There are 197 unknown graves dating back to First Karabakh War
Версия на азербайджанском языке İsmayıl Axundov: "Birinci Qarabağ müharibəsinə aid 197 naməlum məzar var"

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