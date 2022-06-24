Байрамов: Затягивание нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ведет к негативным эффектам

Искусственное затягивание нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией со стороны последней привносит негативный эффект в данный процесс и таит в себе серьезные риски.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что Азербайджан выступает за то, что конфликт остался в прошлом, и для достижения прочного мира и благополучия в регионе необходимо выполнение всех достигнутых договоренностей, вести мирную повестку.
"Для Азербайджана приоритетом является восстановление освобожденных территорий. В ближайшее время увидим возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории",- сказал он.
По его словам, это является приоритетным, восстановление идет очень высокими темпами.