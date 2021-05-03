Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО

В иранском сегменте социальных сетей появились скандальные видеокадры того, как за последние несколько месяцев ирано-армянскую границу ежедневно пересекают крупнотоннажные грузовые автомобили

В иранском сегменте социальных сетей появились скандальные видеокадры того, как за последние несколько месяцев ирано-армянскую границу ежедневно пересекают крупнотоннажные грузовые автомобили, которые перевозят бензин, дизель, битум, продукты питания, одежду, стройматериалы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранский телеграм-канал Azadİran.

Не исключено, что таким же путем перевозятся наркотики и контрабандные товары. Как стало известно телеграм-каналу, все грузы направляются на азербайджанские территории, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев.

Непонятно, кто и по какому праву в Иране помогает армянским жителям в Карабахе и почему российские миротворцы беспрепятственно пропускают эти грузы?