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Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО

Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО В иранском сегменте социальных сетей появились скандальные видеокадры того, как за последние несколько месяцев ирано-армянскую границу ежедневно пересекают крупнотоннажные грузовые автомобили
Карабах
3 мая 2021 г. 11:16
Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО

В иранском сегменте социальных сетей появились скандальные видеокадры того, как за последние несколько месяцев ирано-армянскую границу ежедневно пересекают крупнотоннажные грузовые автомобили, которые перевозят бензин, дизель, битум, продукты питания, одежду, стройматериалы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранский телеграм-канал Azadİran.

Не исключено, что таким же путем перевозятся наркотики и контрабандные товары. Как стало известно телеграм-каналу, все грузы направляются на азербайджанские территории, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев.

Непонятно, кто и по какому праву в Иране помогает армянским жителям в Карабахе и почему российские миротворцы беспрепятственно пропускают эти грузы?

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Версия на азербайджанском языке İranın və Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda qanunsuz əməlləri: qalmaqallı görüntülər yayıldı - VİDEO

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