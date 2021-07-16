Институт современной войны: После битвы за Шушу Армения была вынуждена сдаться

Взятие Шуши стало крупной стратегической победой Азербайджана и, в конечном итоге, решило исход войны. После падения Шуши Армения была вынуждена сдаться.

Взятие Шуши стало крупной стратегической победой Азербайджана и, в конечном итоге, решило исход войны. После падения Шуши Армения была вынуждена сдаться.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Битва за город Шуша и неучтенные уроки нагорно-карабахской войны 2020 года" Джона Спенсера и Харшана Гурху, опубликованной в на официальном сайте Института современной войны (Modern War Institute) при Департаменте военной подготовки Военной академии Вест-Пойнт.

"Самое важное сражение Нагорно-Карабахской войны произошло в городе Шуша. После падения Шуши Армения сдалась и заключила невыгодное для себя соглашение, уступив огромное количество ранее удерживаемых ею территорий", - отмечается в статье.

Отмечается, что Шуша, которую часто называют колыбелью азербайджанской культуры, была домом для азербайджанской интеллигенции, поэтов и писателей, здесь расположены важные культурные объекты, такие как мечети и мавзолеи. "В 1992 году, Шуша была насильственно захвачена Арменией. В то время в этом районе проживало более двадцати трех тысяч азербайджанцев и чуть более шестисот армян. Во время и после боев большая часть города была разрушена, основная масса азербайджанского населения была убита, оставшаяся изгнана или была рассеяна".

Первые боевые действия осенью прошлого года, отмечают авторы статьи, "наглядно продемонстрировали военное превосходство Азербайджана, особенно на открытой местности, при использовании современных беспилотных авиационных систем и боеприпасов большой дальности".

"Тогда в последние дни октября – примерно между 28 и 30 числами - азербайджанские силы задействовали силы специального назначения с целью изоляции Шуши и развала обороны города. По некоторым данным, четыреста азербайджанских спецназовцев в течение пяти дней скрытно прошли через леса и овраги, избегая хорошо охраняемый Лачинский коридор и окрестные деревни. Они разделились на группы по сто человек, чтобы приблизиться к целям в Шуше с различных направлений.

Не имея никакой огневой поддержки, спецназовцы вскарабкались по крутым скалам, охранять которые армянам и в голову не приходило. Армянское командование предполагало, что азербайджанские силы будут атаковать по главной дороге. Под прикрытием темноты, используя неведение противника, азербайджанский спецназ продолжил наступление на Лачин, сделав решительный бросок для прорыва обороны Шуши через, казалось бы, непроходимые леса и гористую местность.

Когда азербайджанские войска начали входить в город, им пришлось врукопашную схватиться с армянскими солдатами, оборонявшими город".

"Уроки войны 2020 года в Нагорном Карабахе еще предстоит извлечь в полной мере. Для написания настоящей статьи пришлось перевести несколько зарубежных отчетов и новостей, проверить объявления и видео посты в социальных сетях, а также собрать достоверную информацию из отрывочных, иногда противоречивых отчетов с передовых позиций. Военные аналитики, специалисты по международным отношениям и другие исследовательские группы подчеркивают уникальные аспекты ведения этой войны - от доминирования модернизированных азербайджанских вооруженных сил, оснащенных новейшими типами беспилотных летательных аппаратов и платформ огневой поддержки, до геополитических тактик ведения войны через посредников со стороны России, Турции и Ирана, а также использование социальных сетей для воздействия на различные группы населения в современных кампаниях информационной войны", - отмечают авторы статьи.

По их мнению, из шушинской военной операции можно извлечь следующие уроки:

"Для захвата и удержания основных территорий города необходим весь спектр имеющегося в наличии военных средств. Превосходство в воздухе, бомбардировки, дальние высокоточные удары и беспилотные авиационные системы - все это обеспечивает возможность ведения боевых действий. Войну в Нагорном Карабахе выиграли не только новейшие беспилотные летательные аппараты. Городская война — это не только задействование пехоты. Решающая фаза войны и физический захват Шуши требовали участия всех общевойсковых вооружений, которые были применены спецназом – огонь из имеющегося в наличии оружия, использование бронетехники, инженеров и пехоты на всех этапах атаки".

Джон Спенсер - заведующий кафедрой исследований войны в городских условиях Института современной войны, содиректор проекта MWI Urban Warfare и ведущий подкаста Urban Warfare Project. Ранее работал научным сотрудником в Группе стратегических исследований армии. Служил в пехоте двадцать пять лет, включая две военные командировки в Ирак.

Харшана Гурху – кандидат на получение степени бакалавра наук в области международных отношений в Школе дипломатии и международных отношений Университета Сетон Холл. Харшана был стажером-исследователем в Институте современной войны и в настоящее время проводит исследование, которое оценивает, как уровень доверия к системам ИИ влияет на тактическую готовность на поле боя.