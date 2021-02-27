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Иностранные журналисты ознакомились со строительством "Дороги победы" из Физули в Шушу

Иностранные журналисты ознакомились со строительством "Дороги победы" из Физули в Шушу Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана ознакомились с ходом строительства  дороги из Физули в Шушу
Карабах
27 февраля 2021 г. 14:42
Иностранные журналисты ознакомились со строительством Дороги победы из Физули в Шушу

Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана ознакомились с ходом строительства "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.

Как сообщает Report, иностранные журналисты побывали на участке дороге, строительство которого поручено азербайджанской строительной компании AzVirt.

В целом протяженность "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу составляет 102 км. Ее строительство поручено четырем компаниям, в том числе турецкой.

Компания AzVirt строит 24-километровый участой этой дороги.

Ранее сообщалось, что "Дорогу победы" (Зефер) из Физули в Шушу планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.

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Версия на английском языке Foreign journalists review Fuzuli-Shusha Victory Road construction
Версия на азербайджанском языке Əcnəbi jurnalistlər “Zəfər yolu”nun çəkilişi ilə tanış olub

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