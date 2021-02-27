Иностранные журналисты ознакомились со строительством "Дороги победы" из Физули в Шушу

Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана ознакомились с ходом строительства дороги из Физули в Шушу

Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана ознакомились с ходом строительства "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.

Как сообщает Report, иностранные журналисты побывали на участке дороге, строительство которого поручено азербайджанской строительной компании AzVirt.

В целом протяженность "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу составляет 102 км. Ее строительство поручено четырем компаниям, в том числе турецкой.

Компания AzVirt строит 24-километровый участой этой дороги.

Ранее сообщалось, что "Дорогу победы" (Зефер) из Физули в Шушу планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.