Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне.
Как передает Report, в рамках визита на освобожденные территории делегация ознакомилась с условиями, созданными на павильонах киностудии.
Студия "Хочазфильм" состоит из двух административных зданий и съемочного павильона. Название студии взято от названия скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачынского района.
Гостям также рассказали о национальном кинематографе Азербайджана.
ФОТО: Вугар Ханларов