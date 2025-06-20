Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне

Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне.

Как передает Report, в рамках визита на освобожденные территории делегация ознакомилась с условиями, созданными на павильонах киностудии.

Студия "Хочазфильм" состоит из двух административных зданий и съемочного павильона. Название студии взято от названия скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачынского района.

Гостям также рассказали о национальном кинематографе Азербайджана.

ФОТО: Вугар Ханларов