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Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне

Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне
Карабах
20 июня 2025 г. 12:24
Иностранные дипломаты посетили киностудию в Лачыне

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне.

Как передает Report, в рамках визита на освобожденные территории делегация ознакомилась с условиями, созданными на павильонах киностудии.

Студия "Хочазфильм" состоит из двух административных зданий и съемочного павильона. Название студии взято от названия скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачынского района.

Гостям также рассказали о национальном кинематографе Азербайджана.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit film studio in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Laçında kinostudiyaya baş çəkiblər - VİDEO

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