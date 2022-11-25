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Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам Зангезурский коридор не направлен против кого-то, он принесен благо всем заинтересованным сторонам.
Карабах
25 ноября 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам

Зангезурский коридор не направлен против кого-то, он принесен благо всем заинтересованным сторонам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Мы обсудили Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна блокировать этот коридор. Что касается Ирана, считаю, что он тоже не будет этого делать, учитывая его заинтересованность в региональных коммуникационных проектах. Ибо эти проекты не направлены против кого-либо, а, наоборот, только во благо всех заинтересованных сторон".

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