Ильхам Алиев: Вернуться к вопросу статуса невозможно, статуса нет, все должны забыть об этом

"Говоря откровенно, в последнее время мы не слышали от Армении никаких заявлений по поводу статуса этой территории. К сожалению, такие мысли озвучивают некоторые третьи страны, их высокопоставленные представители. Что касается нашей позиции, я неоднократн

"Говоря откровенно, в последнее время мы не слышали от Армении никаких заявлений по поводу статуса этой территории. К сожалению, такие мысли озвучивают некоторые третьи страны, их высокопоставленные представители. Что касается нашей позиции, я неоднократно ее озвучивал. Фактически, в течение 30-летнего переговорного процесса позиция Азербайджана была очень конструктивной".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Мы говорили, - сопредседатели Минской группы хорошо об этом, - что готовы предоставить определенный уровень самоуправления проживающим в Азербайджане армянам. Однако армянская сторона всегда отвергала эту позицию и требовала независимости для территории, которую именовала "Нагорный Карабах". Однако сегодня, после окончания войны и после того, как конфликт нашел свое решение, и такова не только моя позиция, а позиция большей части международного сообщества, мира, что уже неуместно говорить о статусе несуществующей "структуры". Потому что Нагорного Карабаха не существует. На нашей территории нет такой административной единицы. 7 июля я подписал Указ касательно новой конфигурации экономических зон Азербайджана. Мы создали две экономические зоны – Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны, и они охватывают все эти территории. Говоря коротко, вернуться к вопросу статуса невозможно, статуса нет, все должны забыть об этом", - подчеркнул президент.