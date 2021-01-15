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Ильхам Алиев посетил мавзолей Вагифа в Шуше

Ильхам Алиев посетил мавзолей Вагифа в Шуше Президент Ильхам Алиев, его супруга и дочь сделали фото на память перед мавзолеем
Карабах
15 января 2021 г. 13:14
Ильхам Алиев посетил мавзолей Вагифа в Шуше

14 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Шушу посетил мавзолей Вагифа.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева сделали фотографию на память перед мавзолеем.

Строительство мавзолея, воздвигнутого на могиле азербайджанского поэта и государственного деятеля, визиря Карабахского ханства в XVIII веке Моллы Панаха Вагифа, было завершено в 1982 году. В открытии мавзолея принимал участие председатель Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vaqif türbəsini ziyarət edib

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