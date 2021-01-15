Ильхам Алиев посетил мавзолей Вагифа в Шуше

Президент Ильхам Алиев, его супруга и дочь сделали фото на память перед мавзолеем

14 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Шушу посетил мавзолей Вагифа.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева сделали фотографию на память перед мавзолеем.

Строительство мавзолея, воздвигнутого на могиле азербайджанского поэта и государственного деятеля, визиря Карабахского ханства в XVIII веке Моллы Панаха Вагифа, было завершено в 1982 году. В открытии мавзолея принимал участие председатель Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев.