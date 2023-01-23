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Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена

Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджан
Карабах
23 января 2023 г. 23:24
Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена
Президент Ильхам Алиев

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Азербайджана сказал, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı dayandırılmalıdır"

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