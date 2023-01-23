Ильхам Алиев: Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях должна быть прекращена

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджан

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Азербайджана сказал, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.