Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды

Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды

"Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом"

https://static.report.az/photo/17194440-8482-3a12-b46e-7602696e33f0.jpg https://static.report.az/photo/17194440-8482-3a12-b46e-7602696e33f0.jpg Ильхам Алиев

"Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом". Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению. "Разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры, уже привлечены к этой работе", - сказал Ильхам Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim planlarımız Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə verməkdir"