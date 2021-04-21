Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды

"Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом".
Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"Разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры, уже привлечены к этой работе", - сказал Ильхам Алиев.