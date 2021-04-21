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Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды

Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды "Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом"
Карабах
21 апреля 2021 г. 00:19
Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды
Ильхам Алиев

"Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры, уже привлечены к этой работе", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim planlarımız Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə verməkdir"

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