Ильхам Алиев: Планируем как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома

"Мы уже вкладываем инвестиции. В связи с освобожденными территориями принята специальная инвестиционная программа. Предполагаемая сумма на текущий год составляет примерно 1,3 миллиарда долларов США. Инвестиции в основном идут в инфраструктурные проекты. Д

"Мы уже вкладываем инвестиции. В связи с освобожденными территориями принята специальная инвестиционная программа. Предполагаемая сумма на текущий год составляет примерно 1,3 миллиарда долларов США. Инвестиции в основном идут в инфраструктурные проекты. До конца этого года будет полностью завершено электроснабжение освобожденных территорий на площади в 10 тысяч квадратных километров.

Как передает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"В настоящее время мы строим автомобильные и железные дороги. На освобожденных территориях в Физули готов новый аэропорт. Он уже принял первые самолеты. Мы построили его за восемь месяцев. Продолжается строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим, мы уже приступили к проектам по строительству жилых зданий. Утверждены генеральные планы двух городов и дан старт работам. То есть мы очень активно начали работу, и наш план - как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома", - сказал глава государства.