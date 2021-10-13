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Ильхам Алиев: Планируем как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома

Ильхам Алиев: Планируем как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома "Мы уже вкладываем инвестиции. В связи с освобожденными территориями принята специальная инвестиционная программа. Предполагаемая сумма на текущий год составляет примерно 1,3 миллиарда долларов США. Инвестиции в основном идут в инфраструктурные проекты. Д
Карабах
13 октября 2021 г. 13:52
Ильхам Алиев: Планируем как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома

"Мы уже вкладываем инвестиции. В связи с освобожденными территориями принята специальная инвестиционная программа. Предполагаемая сумма на текущий год составляет примерно 1,3 миллиарда долларов США. Инвестиции в основном идут в инфраструктурные проекты. До конца этого года будет полностью завершено электроснабжение освобожденных территорий на площади в 10 тысяч квадратных километров.

Как передает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"В настоящее время мы строим автомобильные и железные дороги. На освобожденных территориях в Физули готов новый аэропорт. Он уже принял первые самолеты. Мы построили его за восемь месяцев. Продолжается строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим, мы уже приступили к проектам по строительству жилых зданий. Утверждены генеральные планы двух городов и дан старт работам. То есть мы очень активно начали работу, и наш план - как можно скорее вернуть бывших вынужденных переселенцев в родные дома", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to return former IDPs to their homes soon, president says 
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Planımız keçmiş məcburi köçkünlərin doğma evlərinə ən qısa zamanda qaytarılmasıdır"

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