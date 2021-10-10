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Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра

Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра "Сегодня первая годовщина освобождения поселка Гадрут от оккупации. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю".
Карабах
10 октября 2021 г. 11:49
Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра
Ильхам Алиев

"Сегодня первая годовщина освобождения поселка Гадрут от оккупации. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю. Отметить этот день здесь, в Гадруте, вместе с вами, считаю, является событием, имеющим особый смысл. После долгого перерыва мы вернулись в Гадрут – Ходжавенд. Вернулись, сражаясь, проливая кровь, неся потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, ценой их крови, жизни, благодаря отваге и героизму наших военных мы восстановили историческую справедливость, изгнали оккупантов с наших земель и вернулись на родные земли".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что сегодня для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра.

"Среди операций, проведенных во время Второй Карабахской войны, гадрутская операция имеет особое значение. Эта операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха. Расположение Гадрута обладает особым значением в этом регионе в стратегическом плане, потому что это горная местность.

Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов. Должен также сказать, что, хотя во время войны в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров и некоторые населенные пункты они покинули, спешно убегая, в Гадруте они проявили упорство, оказали сопротивление, ожесточенные бои продолжались здесь несколько дней. Несмотря на это, осознав свою беспомощность перед азербайджанскими солдатами и офицерами, они потерпели поражение и здесь", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Qarabağın yeni dövrü başlayır”

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